Hit im Wembley wartet: Italien, wir kommen!

Ein hartes Los für das ÖFB-Team, das sich bereits in der Vergangenheit einige historische Duelle gegen Italien lieferte. So gab´s bei der WM 1998 eine knappe 1:2-Niederlage. Rekordnationalspieler Andi Herzog erzielte jedoch erst in der Nachspielzeit den Anschlusstreffer per Elfmeter. Enger ging´s bei der WM 1990 in Italien zu. Salvatore Schillaci sorgte beim Auftakt in Rom in Minute 78 für den entscheidenden Treffer.