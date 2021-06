Ab 21 Uhr LIVE: Tschechien gegen England

In der Qualifikation für diese Endrunde feierten beide Teams je einen Sieg. Nach einem 5:0 der Engländer im Wembley-Stadion rehabilitierten sich die Tschechen mit einem 2:1 in Prag. „Das 0:5 war eine Art Wendepunkt für uns, seitdem spielen wir ganz gut“, betonte Flügelspieler Lukas Masopust. Fakt ist aber auch: Nur ein Mann hat in beiden Spielen getroffen. Harry Kane.