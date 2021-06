Humbert überrascht mit Rasen-Titel in Halle

Federer, der letzte Sieger vor der Absage 2020 wegen der Corona-Pandemie, war bei einer der Generalproben für die in einer Woche beginnen All England Championships in Wimbledon bereits im Achtelfinale gescheitert. Humbert, der einen Siegerscheck in Höhe von 133.785 Euro einstrich, hatte u.a. im Achtelfinale Deutschlands Nr. 1 Alexander Zverev ausgeschaltet. Humbert zieht nun erstmals in die Top 25 ein.