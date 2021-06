100 Jahre Hohe Warte: Vienna-Sieg vor 12.000 Fans

In einigen Tageszeitungen wurde mit Anzeigen auf die Premiere auf der Hohen Warte hingewiesen, das „Illustrierte Sportblatt“ stellte den neuen Sportplatz ausführlich vor, der „nicht weit von seiner alten Heimstätte“ gelegen sei. „Er liegt aber nicht auf dem Plateau, von dem aus ein beherrschender Rundblick über Wiens Häusermeer sich bietet, sondern in dem Tal, das sich vom Steilabfall der Hohen Warte bis Heiligenstädterstraße ausdehnt. Mitten in den ehemaligen Ziegeleigründen ist das neue Heim des populärsten Massensports entstanden.“