Nach 2:0 gegen Österreich: Legende rüffelt De Ligt

Der 21-Jährige reagierte darauf gelassen: „Wenn mich jemand wie van Basten kritisiert, dann höre ich mir das natürlich an. Er hat selbst in Italien gespielt, daher weiß ich auch, wovon er spricht.“ De Ligt sagt aber auch: „Oft muss man Entscheidungen in Sekundenschnelle treffen, nicht immer ist es die richtige. Ich arbeite hart daran, endlich mal ein perfektes Match zu spielen.“