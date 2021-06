„Autoritativer Regierungskurs Gift für Demokratie“

„Einige sind eben doch so“

Das Erscheinen des Ibiza-Videos sieht der ehemalige Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Walter Geyer als einen Wendepunkt. „Das hat den Eindruck erweckt: Was uns mit tausend Medienberatern vorgespielt wird, ist die eine Sache. Wie es wirklich funktioniert, ist ganz etwas Anderes. Das stimmt in der allgemeinen Form nicht. Nicht alle sind so, aber einige sind eben doch so.“ Außerdem beunruhigt Geyer, dass die Politik der Justiz „grobe Verfehlungen“ vorwerfen würde, ohne zu sagen, worin diese bestehen. „Ich habe das schon als Angriff auf die unabhängige Justiz gesehen“, sagt der Jurist.