„Feuer am Dach“ in der Atomruine Mochovce

„Das heißt, dass im Falle eines Brandfalles die slowakische Feuerwehr das Löschsystem kaum oder gar nicht bedienen könnte – und dann gäbe es buchstäblich Feuer am Dach von Mochovce“, so bringt Reinhard Uhrig, GLOBAL-Atomexperte, die Bedrohung auf den Punkt. Erneut haben mutige „Whistleblower“ – in diesem Fall Bauingenieure des AKW – auf die Gefahr hingewiesen. GLOBAL hat diesen brandgefährlichen Aspekt als Ergänzung an die Mängelliste im Einspruchsdokument angehängt.