Tschertschessow: „Unser Plan hat funktioniert!“

Alexey Miranchuk (Russland-Stürmer/„Man Of The Match“): „Ja, ich habe ein Tor geschossen, aber das ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir unsere Aufgabe positiv erledigt, das Match gewonnen und die unheimlich wichtigen drei Punkte geholt haben. Darauf wollen wir jetzt aufbauen. Haben wir viele Chancen vergeben? So ist der Fußball, wichtig ist vor allem, dass wir uns Chancen herausarbeiten. Das ist ein Turnier, da ist es wichtig, sich auf jedes einzelne Spiel zu fokussieren.“