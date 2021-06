Bestnoten für die steirische Badeseen

Am Freitag klettert das Thermometer in der Obersteiermark föhnbedingt sogar auf 33 Grad. Am Samstag kommt die Erfrischung dann aber von oben: „Zuerst wird es noch schwüler, ehe sich die aufgestaute Energie dann in teils heftigen Gewitter entladen wird“, sagt Brandes. Die Abkühlung ist aber nur von kurzer Dauer: Am Sonntag und Montag sind im Grazer Becken dann sogar 35 Grad drin.