A1 erwartet durch Homeoffice Kulturwandel im Job

Homeoffice nicht überall möglich

Mahringer sagt, zumindest an einem Tag pro Woche sollte vom Büro aus gearbeitet werden, um das Team aufrecht zu erhalten. Wichtig sei die Kommunikation, etwa ein kurzes, tägliches Meeting in der Früh. In Abteilungen, wo viel zusammengearbeitet wird, brauche es aber mehr Office-Tage. Nicht infrage kommt Homeoffice für gut ein Drittel der A1-Mannschaft. In den Shops oder im technischen Kundendienst sei Homeoffice nicht möglich.