Unsere Fußball-Papas wollen Kleinen Sieg schenken

Am Fußballplatz fühlte sich Davids Spross jedenfalls sichtbar wohl, wie auch der Junior von Andreas Ulmer: „Für mich war der heurige Meistertitel ein ganz besonderer, weil mein Sohn Jonathan zum Abschluss das erste Mal mit dabei war“, so der Salzburger stolz. merklich glücklich im Fußballdress ist Henry, Junior von Watford-Keeper Daniel Bachmann, auch noch Vater einer kleinen Tochter. „Die Kleinen werden so schnell groß, fast beängstigend“, so der Goalie. Kapitän Baumgartlinger hat mit seiner Laura gar drei Kinder, einen Buben und zwei Mädchen.