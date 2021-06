Herzog: Voller Freude zurück ins „Kinderzimmer“

Damals eben, Mitte der 70er-Jahre, als sich Vater Anton in die Jahrhundert-Elf der Admira spielte, und der talentierte Sohn vor den Toren Wiens ein neues Kinderzimmer fand. In das er jetzt, rund 45 Jahre später, zurückkehrte. Voller Freude, Energie und Tatendrang für die erste Station als Klub-Trainer, das Abenteuer Admira, die Challenge Bundesliga mit Österreichs Rekord-Teamspieler als prominentestem Neuzugang. Dienstag bittet Herzog seine Jungs erstmals auf den Trainingsplatz, mit Sportdirektor Marcel Ketelaer bastelt er intensiv am Kader. „Das ist neu für mich, war ich als Teamchef nicht gewohnt, ist aber extrem spannend.“ Unbekümmert will er seine Truppe auftreten sehen – er selbst wirkt genauso. „Seit meiner ersten Pressekonferenz als israelischer Teamchef kann mich nichts mehr einschüchtern ...“