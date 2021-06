Zuversicht in den Gaststuben

Das beliebte Gasthaus Zum Schreiber an der Linzer Straße in Gablitz ist mittlerweile zur Institution in Sachen Gemütlichkeit und Altwiener Küche aufgestiegen. Nach der harten Corona-Zeit ist man dort aber wieder höchst erfreut über das anlaufende Sommergeschäft. Gastrochef Roman Starnberger erklärt: „Ein paar Stammgäste fehlen vielleicht noch, aber die Mundpropaganda hat uns auch ganz neue Kundschaft hereingeweht. Impfpässe und Tests werden eigentlich umstandslos vorgezeigt, auf dem Flughafen zeigt man ja auch den Reisepass her“, so der Wirt im „Krone“-Gespräch.