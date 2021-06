Ab 15 Uhr LIVE: England gegen Kroatien

Doch schon zum Start der Titelmission ist das vor allem in der Offensive stark besetzte Team gefordert. Kroatien sucht nach den Nationalteam-Rücktritten von Führungsspielern wie Ivan Rakitic und Mario Mandzukic, der Englands Finaltraum 2018 in der Verlängerung in Moskau zerstört hatte, zwar noch nach seiner Topform. Trotz einiger Stimmungsdämpfer nach ihrem Russland-Siegeszug zählen Luka Modric und Co. aber auch beim paneuropäischen Turnier zum erweiterten Favoritenkreis.