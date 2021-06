Halbzeit beim Bau der Fürstenfelder Schnellstraße

Der Tunnel Rudersdorf mit der Wanne Rudersdorf Ost macht den 14,8 Kilometer langen Abschnitt West komplett und mit Rudersdorf ist die S7 auch im Burgenland angekommen. Der Abschnitt ist das Herzstück der neuen S7: Der Tunnel wird auf etwa 1,1 Kilometer Länge in offener und knapp zwei Kilometer in bergmännischer Bauweise errichtet. Der Vortrieb ist abgeschlossen, beide Tunnelröhren sind durchgeschlagen. Derzeit wird die Innenschale in der Nordröhre betoniert. Dieses Baulos bedeutet eine Investition von etwa 160 Millionen Euro.