Am Ende der nächsten Periode werden Sie 64 Jahre alt sein, wenn wir richtig gerechnet haben. Gehen Sie dann als Bürgermeister in Pension?

(lacht) Ich will nicht als Politiker in Pension gehen. Ich denke, ich werde auch noch einmal etwas anderes machen in meinem Leben. Aber wer weiß, was morgen ist. Ich habe noch viel vor - die Voraussetzung ist, dass man gesund bleibt. In diesem Beruf betreibt man schon Raubbau am Körper.