Essen nach der inneren Uhr

Einnahme der Mahlzeit zur richtigen Zeit

Nach dem zirkadianen 24-Stunden-System, dem Tag-Nacht-Rhythmus, funktioniert auch unser Energiestoffwechsel sowie die Produktion von Enzymen. Dies beeinflusst die Verwertung und Einlagerung von Kohlenhydraten, Fett und Protein. „Die Reaktionen von Insulin- und Blutzuckerspiegel auf Nahrung sind nämlich in der ersten Tageshälfte am besten und spätabends am schlechtesten. Damit lässt sich zum Teil erklären, warum Kostformen mit gleicher Kalorienmenge zu unterschiedlichen Gewichtsverlusten führen können“, so Dr. Semler. Aber nicht nur was und wann wir essen, spielt eine Rolle, auch der Abstand zwischen den Mahlzeiten ist von Bedeutung. Zahlreiche Studien belegen die gesundheitsfördernden Wirkungen eines Esszeitraums von 8 bis 10 Stunden am Tag, in dem man Nahrung zu sich nimmt. Dieses intermittierende Fasten (Intervallfasten) ist auch als Diätform sehr beliebt. Der Ernährungsexperte rät: „Wer abnehmen will, sollte als Erstes sein Essverhalten ändern und seine Nahrungsaufnahme auf ein gleich bleibendes Zeitfenster mit möglichst festen Essenszeiten beschränken.“