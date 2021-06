Dragovic warnt: „Er ist ein Weltklasse-Stürmer“

Auf Aleksandar Dragovic wartet im ersten EM-Match der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag in Bukarest ein besonderer Gegenspieler. Nordmazedoniens Topstar Goran Pandev (unten im Interview mit krone.at) ist zwar 36 Jahre alt, aber noch immer gut in Schuss. „Er ist ein Weltklasse-Stürmer“, sagte Dragovic am Mittwoch in Seefeld über Pandev. Aber der ÖFB-Star sprach auch über das EM-Camp, die Corona-Gefahr und die neue Nummer eins. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.