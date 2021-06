Eröffnung mit der Fragilität von Begegnung

Die Salzburger Choreografin erzählt in ihrer neuen Arbeit - wie könnte es in Zeiten von Corona anders sein - von Begegnungen. Ein Stück der flüchtigen Zusammentreffen, der austauschbaren Kontakte, von Nähe und Distanz in Zeiten der Pandemie. Laut und hämmernd treibt der Rhythmus die Tänzer an. Zu der jungen Frau, die wie im TikTok-Filmchen ihre Hüften schwingt und mit dem Publikum kokettiert, kommen nach und nach weitere Tänzer und zeichnen schnell wechselnde Charaktere und deuten Geschichten an. Die Figuren nähern sich, entfernen sich wieder voneinander, einer flüchtigen Umarmung folgt das Davonlaufen. Beliebige Begegnungen in der Dauerschleife.