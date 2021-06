Laimer „warnt“ EM-Gegner: „Haben riesige Qualität“

Der Countdown für das erste EM-Spiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Sonntag gegen Nordmazedonien läuft! Nach der Ankunft am Dienstag im Basisquartier in Seefeld absolvierte die ÖFB-Auswahl am Mittwochvormittag das erste Training in Tirol, am Samstag hebt bereits der Flieger Richtung Bukarest ab. Die Vorfreude unter den Spielern auf das Auftakt-Match steigt, wie Konrad Laimer unmittelbar vor der Einheit betonte …