Ex-Mitarbeiter steckt Firmengeld in eigene Tasche

Im März flog der Betrug auf: Der Inhaber einer Flachgauer Firma zeigte einen Mitarbeiter an, der Bezahlungen von Kunden bar kassiert und das Geld in die eigene Tasche gesteckt haben soll. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen stellte sich heraus, dass der in der Zwischenzeit gekündigte Mitarbeiter, ein 29-jähriger Salzburger, seit dem Jahr 2018 Geld veruntreut hatte.