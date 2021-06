Ausnahmekönner! Mbappe wie Messi, Ronaldo und Pele

Fängt gleich mit der schwierigsten Partie an

In dem Interview sprach der 22-Jährige auch über die anstehende Europameisterschaft. Das erste Spiel am 15. Juni gegen Deutschland bezeichnete er als das schwierigste der Gruppe. Das DFB-Team sei „gespickt mit vielen jungen Spielern, die extrem ambitioniert sind. Hinzu kommen Rückkehrer wie Thomas Müller. Und natürlich haben sie einen sehr guten Torhüter, was für mich nicht ganz unwichtig ist.“ Als EM-Favoriten nannte der Franzose „Frankreich, Portugal, Deutschland, England, Spanien, Italien und die Niederlande“.