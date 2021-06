Drei Matchbälle vergeben! Novak-Aus in Stuttgart

Dennis Novak hat am Dienstag die Qualifikation für das Rasenturnier in Stuttgart verpasst. Der 27-jährige Niederösterreicher unterlag in der zweiten Ausscheidungsrunde dem Türken Altug Celikbilek hauchdünn nach 1:53 Stunden mit 6:1,6:7(3),5:7. Novak vergab dabei bei 5:4 im zweiten Satz drei Matchbälle und verspielte im Entscheidungssatz auch eine 5:3-Führung.