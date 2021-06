So vermeiden Sie zu Hause CO-Unfälle im Sommer

Immer wieder hört man auch in Wien von tödlichen Kohlenmonoxid-Unfällen in Kombination mit Gasthermen. Denn: Bei sehr alten oder schlecht gewarteten Thermen kann es durch die Hitze zu einem Abgasrückstau kommen, die Abgase können nicht ordnungsgemäß entweichen. Neuere Geräte können diesen Rückstau meist erkennen und schalten sich automatisch ab. Sollte ein derartiger Schutzmechanismus nicht vorhanden oder defekt sein, steigt in weiterer Folge der Anteil an Kohlenmonoxid (CO) in der Raumluft an.