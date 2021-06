ÖFB-Team-Gegner Ukraine hat keine Gnade mit Zypern

Die Ukraine hat sich auf die Fußball-EM eingeschossen. Österreichs Kontrahent gewann am Montag den letzten Testlauf gegen Zypern mit 4:0 (2:0). Andrij Jarmolenko schaffte in Charkiw einen Doppelpack (37./Foul-Elfmeter, 65.), die weiteren Tore erzielten Oleksander Sintschenko (45.+2/Hand-Elfmeter) und Roman Jaremtschuk (59.). Zypern agierte nach einer Roten Karte ab der 36. Minute in Unterzahl. Österreich trifft am 21. Juni im dritten Gruppenspiel auf die Ukrainer, die gegen Zypern in ihrem Trikot spielten, das für den ersten EURO-Skandal sorgte.