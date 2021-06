Bewegung ist das Medikament des 21. Jahrhunderts

Todesursache Nummer eins in der Steiermark sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen – durch regelmäßige Bewegung sinkt das Risiko um etwa 30%. Acht Prozent der Steirer leiden an Diabetes Typ II – durch regelmäßige Bewegung wären 25 bis 40% vermeidbar. An gesunden Lebensjahren liegt Österreich von 32 europäischen Ländern an Stelle 28. So haben Männer in Schweden und Malta im Schnitt 73 gesunde Lebensjahre, in Österreich nur 57! Jedes dritte steirische Kind ist übergewichtig. Diese traurigen Fakten ließen sich endlos fortsetzen – Corona hat die Situation verschärft. Deswegen fordern wir von der „Steirerkrone“ eine rasche Kursänderung bei Entscheidungsträgern in Politik und den Bildungseinrichtungen.