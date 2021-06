Ungarn-Empfang: „Ich verehre Peter Stöger“

„Ich verehre auch Peter Stöger, bis jetzt nur aufgrund seiner Ergebnisse, das ist aber zu diesem Zeitpunkt auch normal. Das, was er in Österreich und in Deutschland erreicht hatte, sind Errungenschaften vom Feinsten. Er weiß ganz genau, wohin er kommt, denn als Ex-Austrianer sich auf Tibor Nyilasi zu berufen ist ein guter Beginn bei Ferencvaros. Nicht nur gut, auch authentisch. Stöger sagte, er habe zu Nyilasi aufgeschaut, als Mensch und als Fußballer. Das glaube ich ihm gerne“.