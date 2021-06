Fernsehen, jederzeit und überall: Mit Zattoo ist Live TV auch in Österreich möglich Die App gibt es ab sofort in der Huawei AppGallery Auf der Couch, auf dem Balkon, im Park oder bei einer langen Zugreise: Mit der Zattoo-App in der Huawei AppGallery wird modernes Live TV-Streaming für die österreichischen Huawei Nutzer nun noch einfacher.