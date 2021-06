LIVE: Die Nerven! Nadal strauchelt gegen Sinner

Nadal setzte sich in der dritten Runde gegen den Briten Cameron Norrie mit 6:3, 6:3 und 6:3 durch. Der Spanier strebt beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison seinen 14. Titel in Paris an. Nun wartet mit Sinner jedoch keine leichte Aufgabe. HIER verpassen Sie nichts!