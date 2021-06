Basler: „Wir werden die Vorrunde nicht überleben“

In der Tat wurde die DFB-Truppe mit Portugal, Frankreich und Ungarn als Gegner nicht eben in die einfachste Gruppe gelost. Platz drei könnte theoretisch für den Aufstieg reichen, aber selbst daran hat TV-Experte Basler seine Zweifel. In Deutschland sei die Erwartungshaltung vor Großereignissen riesig. „Wir müssen ja immer alles gewinnen, vergessen dabei aber, dass die anderen Nationen wie etwa Frankreich in den letzten Jahren hervorragende junge Spieler hervorgebracht haben“, meinte Basler: „Was wir 2014 mit der Weltmeistermannschaft hatten, hatten die anderen Länder bis dahin versäumt, dann allerdings in der Nachwuchsarbeit enorm aufgeholt. Deswegen muss man als Deutscher auch einmal zufrieden sein, wenn man im Viertelfinale ausscheidet. Wobei ich glaube, dass wir die Gruppenphase nicht überleben werden.“