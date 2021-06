England-Spieler werden auch bei der EM niederknien

Englands Nationalmannschaft wird auch bei der EM-Endrunde vor jeder Partie als Zeichen gegen Rassismus niederknien. Man werde „negative Reaktionen“ ignorieren, merkte Teamchef Gareth Southgate bei einem Medientermin am Samstag an. Im Testspiel gegen Österreich in Middlesbrough waren am vergangenen Mittwoch vereinzelt Buhrufe von den Rängen zu hören, als die beiden Teams vor Anpfiff niederknieten.