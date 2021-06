Gründer Heinz Mantl hätte heuer 100. Geburtstag

Heinz Mantl wurde am 31. Juli 1921 in Innsbruck geboren und arbeitete als Elektromeister in Kramsach. Im Zuge seines Brotberufs erlebte Mantl in den 1950er Jahren, wie wenig geachtet alte Einrichtungsgegenstände bei der Landbevölkerung waren. Es zerriss ihm schier das Herz, wenn er wieder einmal sah, wie herzlos und unachtsam mit jahrhundertealten Möbeln, die seit unzähligen Generationen Teil des Bauernhofes waren, umgegangen wurde.