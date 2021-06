Wirtschaftsforum: Kurz für gemeinsame Krisenlösung

„Entschlossener Beitrag“ zur Klimawandel-Bekämpfung

Abschließend referierte Kurz europäische und österreichische Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels. „Diese Aufgabe kann nur dann gelingen, wenn wir alle weltweit an einem Strang ziehen“, erklärte er. Österreich sei zwar ein kleines Land, aber gewillt, in all diesen Bereichen einen „entschlossenen Beitrag“ zu leisten, versprach der Bundeskanzler.