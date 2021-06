Salzburgs Unternehmen verlassen den Krisenmodus

Dass die auch in der Corona-Pandemie festgestellte Zweiteilung der Wirtschaft - Betriebe mit guter Lage, Betriebe mit sehr schlechter Situation - nach wie vor das Bild prägt, lässt sich aus den Angaben zur Auslastung der Kapazitäten ablesen. Von Vollauslastung bzw. fehlenden Kapazitäten sprechen rund 10% der Betriebe, fast so viele wie in der Hochkonjunktur (13%). Von einer befriedigenden Auslastung für die nächste Zeit gehen immerhin wieder 44% aus (Nov. 2019: 41%). Fast 22% der Betriebe melden eine optimale Auslastung (Dezember 2020: 17%). Doch 24% geben eine schlechte Auslastung an, nach 37% im Dezember 2020 (Nov. 2019: 6,2%).