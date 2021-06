Mehr Kilos durch die Fußball-EM?

Am 11. Juni ist es wieder so weit. Millionen von Menschen fiebern vor den Fernsehgeräten bei der Fußball-Europameisterschaft mit. Leider oft mit negativen Folgen. Nicht nur, dass die Herzinfarktrate während dieser Zeit ansteigt, auch die Essgewohnheiten hinterlassen häufig Spuren. Prof. Dr. Michael Kunze vom Institut für Sozialmedizin an der Universität Wien hat mit seinem Team von Ernährungswissenschaftern Folgendes errechnet: Trinkt man während der Europameisterschaft bei jedem Match eine Flasche Bier und knabbert dazu eine kleine Packung Chips, hat man am Ende des Events gute fünf Kilo mehr auf der Waage. „Damit das nicht passiert, müssen wir einiges tun“, betont „Gesundheitspapst“ Prof. Hademar Bankhofer und empfiehlt zu Vorbeugung: