Huawei bringt eigenes Betriebssystem aufs Handy

Huawei versucht sich weiter unabhängig von den USA zu machen: Am Dienstag kündigte der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzwerkausrüster an, sein bislang nur auf einigen Smart-TVs verfügbares Betriebssystem HarmonyOS auf Smartphones zu bringen - vorerst allerdings nur in Asien. Einen Termin für eine weltweite Einführung gibt es bislang nicht.