Roséwein-Hersteller wollen eigenes Emoji

Mit einem eigen Emoji für Roséwein will ein Konsortium zum Schutz der am Gardasee produzierten Rosé-Weinsorte Chiaretto di Bardolino „der Marginalisierung“ dieses Weins ein Ende setzen. Damit zu den Bildzeichen, die auf Smartphones & Co. in aller Welt bereits verfügbar sind, künftig auch ein Symbol mit Roséwein erscheint, wurde beim zuständigen US-Konsortium Unicode ein entsprechender Antrag gestellt. Zur Unterstützung des Vorhabens ist eine Petition geplant.