BMW 3200 CS: Zu Unrecht vergessenes Bertone-Coupé

Cabrio nur als Dankes-Sonderanfertigung

Was es beim CS nicht gab, war ein in Serie gebautes Cabriolet, in dem sich die Reichen und Schönen damals an Hotspots wie der französischen Riviera zu sonnen pflegten. Allein BMW-Großaktionär Herbert Quandt wurde mit einem offenen 3200 CS bedacht, elektrisches Verdeck inklusive. Ein spezielles Dankeschön für die Rettung von BMW, als der beinahe insolvente Konzern 1959 von der Daimler-Benz AG übernommen werden sollte. Unter Herbert Quandt und mit staatlichen Überbrückungshilfen wurde BMW saniert, dazu die gewinnbringende „Neue Klasse“-Baureihe aufgelegt und bei Bertone der 3200 CS als Nachfolger des vormaligen BMW 503 Coupé in Auftrag gegeben. Tatsächlich zeigte sich auch das 3200 CS Cabriolet so formvollendet, dass Quandt eine Serienfertigung vorschlug. Andererseits näherten sich die Technik-spendenden V8-Limousinen ihrem altersbedingten Ruhestand und der 3200 CS wurden nur auf Bestellung gefertigt - so klein war der Käuferkreis für die Bella Donna. Woran lag es?