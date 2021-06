Jetzt kommt die Politik beim Impfen an die Reihe

Mehr als die Hälfte der Abgeordneten schon geimpft

Somit ist es dem Zufall zu verdanken, dass das Land in den vergangenen Monaten nicht beispielsweise durch einen Parlaments-Cluster lahmgelegt worden ist. Bis jetzt, das ergibt ein Rundruf, dürfte in den meisten Parlamentsklubs (exklusive FPÖ) nicht viel mehr als die Hälfte der Abgeordneten geimpft worden sein. SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner etwa war bereits dran, weil sie als Ärztin im Dienst war, Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe immunisiert worden, und ÖVP-Klubchef August Wöginger wurde jüngst in Oberösterreich geimpft.