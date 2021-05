Bernd Wiesberger: Ein Golftriumph der Superlative

Mit seinem neunten großen Pokal (achtmal European Tour, einmal Asian Tour) qualifizierte sich Wiesberger für die US Open in San Diego (17. bis 20. Juni). Dazu hat der 35-Jährige mit dem Erfolg in der Ryder-Cup-Qualifikation dick angeschrieben. Und in der heute neu erscheinenden Weltrangliste könnte der Oberwarter wieder in den Eliteklub der Top 50 einziehen.