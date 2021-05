Trainingsabbruch! Sorge um Baumgartlinger

Julian Baumgartlinger hat am Samstag in Bad Tatzmannsdorf das Training mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft abgebrochen. Der Kapitän blieb im Rasen hängen, wobei sein im Jänner operiertes Knie leicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wenig später kehrte der Salzburger auf den Platz zurück und trainierte individuell und ohne Maximalbelastungen weiter.