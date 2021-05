Prohaska: „… dann haben sie den falschen Job!“

Was soll etwa ein Marko Arnautovic sagen? Er hat in China seine Familie das letzte halbe Jahr nicht gesehen. Das ist der Preis, den du zahlst. Die kriegen ja heute alle ein super Geld. Bei der WM 1998 wollte der Toni Polster mir auch einreden, dass seine Familie dabei sein soll. Er braucht das Gefühl, seine Kinder in den Arm zu nehmen. Da habe ich ihm gesagt: Toni, was machst, wenn am Matchtag dein Kind mit 40 Grad Fieber neben dir aufwacht? Dann bist mit den Gedanken woanders. Das geht nicht.