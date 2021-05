Wie Obergurgl über Nacht berühmt wurde

Der sprichwörtliche Geschäftssinn der Ötztaler muss wohl genetisch bedingt sein, denn schon vor 90 Jahren versuchten sie, aus einem außergewöhnlichen Ereignis Kapital zu schlagen, das nachhaltig jedoch nicht gelang. Doch von Anfang an: Es war ein Zufall, der Obergurgl von Mai 1931 an mit dem Einstein-Schüler, Experimentalphysiker und Stratosphärenforscher Auguste Piccard verbinden sollte. Gemeinsam mit seinem Assistenten Paul Kipfer war dieser von Augsburg aus in einem Gasballon medienwirksam in die Stratosphäre bis auf 15.781 Meter Höhe aufgestiegen und führte dort Messungen zum Luftdruck durch. Die Landung war im Bereich Füssen oder Freiburg geplant.