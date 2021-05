Stadtvize fordert: „Schluss mit Heimlichtuerei!“

„Diese Infos sind wichtig und Grundlage dafür, um passende Maßnahmen für die einzelnen Einrichtungen setzen zu können“, will VP-Stadtvize Bernhard Baier in der heutigen Gemeinderatssitzung per Dringlichkeitsantrag die Zahlen der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache in Betreuungseinrichtungen einfordern.