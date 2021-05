Milliardenangebot: Verkauft VW jetzt Lamborghini?

Strategische Partnerschaft mit VW

Quantum stellt den Mitarbeitern von Lamborghini nach Informationen der Automobilwoche fünf Jahre Beschäftigungsgarantie in Aussicht und will das VW-Führungsteam des italienischen Autobauers übernehmen. Mit Volkswagen wolle man nach dem Kauf der Marke eine strategische Partnerschaft eingehen. Ziel sei es, Lamborghini zu einem Aushängeschild für saubere Antriebe zu machen. Im VW-Stammland Niedersachsen will Quantum ein Advanced Automotive Innovation Center gründen, in dem unter anderem Batterien sowie Batteriezellen entwickelt und produziert werden sollen. Das neue Unternehmen soll nicht nur für Quantum arbeiten.