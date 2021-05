Markus Schopp: Bleibt er - oder geht er?

Georg Kallinger: Weil Markus Schopp die große Fußball-Bühne liebt. Mit Sturm hat er als Spieler die Champions League erobert, dazu lernte er als Legionär in Deutschland und Italien von den Besten. In Salzburg und New York war er Teil der glamourösen Red-Bull-Welt. Letztes Jahr dürfte sogar ein Trainer-Engagement beim AC Milan im Raum gestanden sein. Schopp verfolgt sicher den Werdegang einiger österreichischer Trainer wie Hütter, Glasner oder Hasenhüttl in den großen Ligen! Warum soll er das nicht schaffen?