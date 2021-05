Tausende flohen vor Vulkanausbruch im Kongo

Der Lavastrom des Vulkans Mount Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo hat kurz vor der Millionenstadt Goma vorerst gestoppt, berichtete ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur vor Ort am Sonntag. Ein Teil der Lava hatte sich am späten Samstag in Richtung Goma gewälzt. Die Behörden Ruandas öffneten daraufhin in der Nacht auf Sonntag die Grenze und ließen die Menschen passieren.