Alaba-Video: „Hi Baby! Eine Ära geht nun zu Ende“

Exakt um 18.27 Uhr veröffentlichte Bayern München gestern auf seiner Homepage den Film „DANKE 27, Botschaften an David Alaba“. Das in Anlehnung an die Rückennummer des Wieners genau 27 Minuten lange Werk begann mit dem hemmungslos weinenden Hauptdarsteller. Den 28-Jährigen, der heute gegen Augsburg sein 431. und letztes Pflichtspiel für Bayern bestreitet, bewegten alle Grußbotschaften sehr.