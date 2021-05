Post stattet neue Krypto-Briefmarken mit NFC aus

Als Motiv der neuen Briefmarke, deren Auflage bei einem Nennwert von 9,90 Euro auf 100.000 Exemplare limiert ist, wurde ein Wal gewählt. Dieser kann eine von fünf Farben haben: schwarz, grün, blau, gelb und rot. Der digitale Zwilling wird zufällig generiert. Rot sei die am seltensten vorkommende Farbe, während schwarz am häufigsten vorkomme, so die Post.