Mit der Leichtigkeit im Herzen zur Premiere

Einmal geht´s noch! In Wolfsberg bestreitet Sturm am Samstag (17) das letzte Saisonspiel. Bei einem Umfaller von Rapid wäre sogar noch Platz zwei für die Grazer möglich. Coach Christian Ilzer hat mit den Kärntnern noch eine Rechnung offen - er will endlich den ersten Dreier! Wie es mit David Nemeth weitergeht, ist vor dem Saisonfinale weiter offen. Montag warten jedenfalls Gespräche mit Mainz.